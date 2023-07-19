Іспанія

Футболіст вразив тренера клубу.

Наставник Жирони Мішель Санчес визнав, що Оріол Ромеу є великою втратою для його команди, але також заявив, що він радий за півзахисника.

Перехід Ромеу до Барселони було підтверджено, після чого він тренувався зі своїми новими товаришами по команді, а потім полетів до Лос-Анджелеса, де вони починають свій передсезонний тур.

Розмовляючи з MD, Мішель сказав, що, хоча Ромеу є втратою, це не вплине на їх спілкування.

"Соромно для нас. Я дуже радий за нього, тому що коли така ефектна людина, як він, яка дала нам так багато і зробила мене кращим як тренера, переходить до Барселони, можна тільки радіти. Для нього це мрія, і я сподіваюся, що сезон для нього складеться добре. Для нас це дуже важлива втрата, але у команди є ідентичність, менталітет, і цього сезону ми це теж побачимо. Наші вболівальники будуть пишатися цим, і Монтіліві буде насолоджуватися нашими виступами".

Заміною йому може бути Пабло Торре, який приєднався до Жирони на правах оренди на сезон. 19-річний півзахисник не такий самий профайл, як Ромеу, а скоріше сподіватиметься наслідувати Родріго Рікельме його виступів минулого сезону.

"Мій спосіб бачення футболу та стилю гри полягає в енергії та вертикальності. У цьому відношенні Пабло Торре є найкращим, і молодь має таку енергію, тому команда завжди має іскру на полі і у нас багато молодих і якісних людей. Нам потрібно, щоб він провів чудовий сезон".

Жирона має важку роботу, щоб зберегти свою форму з минулого сезону, коли вони фінішували на 10-му місці. Тепер спортивному директору Кіке Карселю доручено знайти нового бомбардира після відходу Теті Кастелланоса та заміну Оріолю.