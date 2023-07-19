Футболіст може перейти до команди.
Серхіо Каналес - Getty Images
19 липня 2023, 22:59
Серхіо Каналеса тісно пов’язували з переходом до мексиканського Монтеррея, і угода має бути завершена.
Монтеррей домовився про умови трансферу 32-річного гравця з Бетіса, вартість угоди оцінюється в 15 мільйонів євро (10 мільйонів євро — фіксована комісія, 5 мільйонів євро — додаткова сума). У результаті до завершення переходу залишаються також дрібні деталі.
Каналес був зі своїми товаришами з Бетіса в Англії в рамках їхньої передсезонної підготовки, але тепер він залишить табір клубу.
Як повідомляє Relevo, представники мексиканців вилетять до Севільї в надії завершити переїзд цього тижня. Вони сподіваються реалізувати деталі як з Бетісом, так і з Серхіо.