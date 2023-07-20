Іспанія

Клуб хоче підписати португальця.

Протягом 24 годин в іспанських футбольних новинах домінував Жоао Фелікс після висловлювань португальця про можливий перехід до Барселони.

За словами Тоні Хуанмарті, Жорже Мендеш, який має тісні стосунки з Барселоною, а також є агентом Фелікша, запропонував свого клієнта "блауграні". Хоча на даному етапі угода є нездійсненною, вони спробують підписати його, якщо з’явиться така можливість до завершення літнього трансферного вікна.

Погані фінанси Барселони означають, що на даний момент угода неможлива, але якщо відбудеться серйозний продаж, особливо в атакувальній лінії, тоді вони прагнуть залучити Феліша.

Крім того, Барселона спробує підписати Жоау на "пільгових умовах", щоб операція не мала значного негативного впливу на їхнє фінансове становище.