Іспанія

Захисник прокоментував відхід лідера мадридського колективу.

Перехід французького центрального нападника Каріма Бензема з мадридського Реала до аравійського Аль-Іттіхада залишив колектив Карло Анчелотті в невизначеному стані щодо гравця на позиції форварда в прийдешній кампанії.

Центральний захисник "галактікос" Едер Мілітао в своєму останньому інтерв’ю розповів про те, як команда відреагувала на відхід капітана та розповів про враження щодо минулої кампанії й сподівання стосовно майбутнього сезону.

"Певна річ, що гравців Реала засмутив той факт, що Бензема пішов. Він — найкращий "дев’ятий номер" у сучасному футболі. Але життя на цьому не завершується, тож ми повинні перебудувати власну гру під тих гравців, які працюють із нами пліч-о-пліч.

Останній сезон запам’ятався мені, передусім, постійними скандалами довкола расизму. Потрібно вживати більш суворі заходи щодо цього. Дуже важко покласти край цьому явищу, але ми повинні знати, як покарають тих, хто використовує расистські образи. Треба запобігати повторенню цих прикрих подій у майбутньому.

Щодо мене, то я отримав чимало улесливих коментарів за підсумками року. Однак вважаю, що мені ще потрібно багато над чим працювати та навчатись", — заявив бразильський виконавець.

Мілітао за сезон відіграв 51 матч, забивши сім голів та віддавши один гольовий пас.