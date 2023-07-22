Іспанія

37-річний іспанський хавбек може повісити бутси на цвях.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва серйозної травми на передсезонному тренуванні, отримавши розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, це пошкодження стало для 37-річного іспанця причиною для того, щоб серйозно замислитися про завершення професійної кар'єри футболіста.

Відзначається, що рішення щодо свого майбутнього Давід Сілва прийме найближчим часом.

Після операції на "хрестах" зазвичай потрібен період відновлення терміном від шести місяців.

У минулому сезоні Давід Сілва провів за Сосьєдад 34 поєдинки (2355 хвилин), у яких він забив три голи та віддав сім асистів.