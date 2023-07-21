Іспанія

37-річний іспанець очікує на оцінку фахівців з приводу термінів свого відновлення.

Півзахисник Реал Сосьєдада Давід Сілва зазнав серйозної травми на тренуванні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

37-річний іспанець закінчив тренувальне заняття достроково, поскаржившись на біль у лівому коліні.

За результатами медичного обстеження стало відомо, що він отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Терміни відновлення хавбека не повідомляються, проте вже можна сказати, що футболіст пропустить близько 6-7 місяців після операції.

Минулого сезону Сілва провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.