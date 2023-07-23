Іспанія

Новачок каталонського клубу розповів про ставлення свого колишнього головного тренера до Барселони.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган цього літнього трансферного вікна змінив англійський Манчестер Сіті на каталонську Барселону в якості вільного агента.

Для 32-річного виконавця каталонська школа футболу не є новою, оскільки до цього він працював під орудою одного з найбільш успішних головних тренерів "блаугранас" Хосепа Гвардіоли.

Під час останнього інтерв’ю Гюндоган розповів про ставлення свого колишнього керманича до його нового клубу.

"Пеп дуже любить Барселону. Це його команда. Він родом із цього міста. Каталонець. Дуже пишається всім, що зробив тут, і пишається тим, що сталось із командою після того, як він покинув клуб.

Він усе ще дивиться багато ігор Барселони. Можливо, узагалі всі ігри за її участі. Я впевнений, що він хотів би зараз бути тут поруч зі мною.

Він дійсно любить цей клуб і завжди говорить про Барселону. І не тільки зі мною, а й і з усіма гравцями та персоналом", — заявив німецький виконавець.

Гюндоган у минулому сезоні зіграв 51 матч, забивши 11 голів та віддавши сім гольових передач.