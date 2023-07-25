Іспанія

Норвезький нападник приєднався до табору "жовтої субмарини".

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Александера Серлота, права на якого раніше належали Лейпцигу.

27-річний норвежець приєднався до "жовтої субмарини" в якості повноцінного трансферу, підписавши з новим клубом контракт, сроки якого не зазначаються.

Відзначимо, що у минулому сезоні Серлот виступав на правах оренди за Реал Сосьєдад, проте у підсумку клуб із Сан-Себастьяну відмовився активувати пункт про викуп гравця на постійній основі.

У минулій кампанії Александер Серлот провів на клубному рівні 47 поєдинків, у яких він забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі. За інформацією Transfermarkt, Вільярреал заплатив за його трансфер 10 мільйонів євро.