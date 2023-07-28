Іспанія

Іспанський захисник вирушив за ігровою практикою до іншого клубу Ла Ліги.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про те, що молодий центральний захисник команди Рафа Марін наступний сезон проведе в іншому клубі.

Відзначається, що "вершкові" досягли згоди з Алавесом щодо оренди 21-річний іспанця на наступний сезон.

Можливі умови щодо викупу гравця Алавесом на постійній основі не вказуються.

Відзначимо, що Рафа Марін ще не встиг дебютувати за першу команду мадридського Реала. Всього на його рахунку за Кастілью 68 матчів, три голи та один асист.