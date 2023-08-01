Іспанія

Однак у каталонському клубі перехід вважають неможливим.

Бернарду Сілву не втрачає надії на перехід до Барселони, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, португальський півзахисник вже більше року намагається сприяти здійсненню свого трансферу з Манчестер Сіті до каталонського клубу.

Однак фінансове становище клубу не дозволяє купити Сілву, у Барселоні вважають угоду практично неможливою.

Раніше повідомлялося, що у трансфері хавбека також зацікавлений ПСЖ.

У минулому сезоні АПЛ Бернарду провів 34 матчі, відзначившись 4 голами та 5 асистами.