Однак у каталонському клубі перехід вважають неможливим.
БЕРНАРДУ СІЛВА, GETTY IMAGES
01 серпня 2023, 14:39
Бернарду Сілву не втрачає надії на перехід до Барселони, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, португальський півзахисник вже більше року намагається сприяти здійсненню свого трансферу з Манчестер Сіті до каталонського клубу.
Однак фінансове становище клубу не дозволяє купити Сілву, у Барселоні вважають угоду практично неможливою.
Раніше повідомлялося, що у трансфері хавбека також зацікавлений ПСЖ.
У минулому сезоні АПЛ Бернарду провів 34 матчі, відзначившись 4 голами та 5 асистами.