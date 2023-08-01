Гравець може перейти до клубу.
Артем Довбик - 24 Канал
01 серпня 2023, 20:57
Артем Довбик може перейти до Жирони за 6 мільйонів євро - повідомляє AS.
Незважаючи на те, що загальна ціна переходу оголошена клубом становить близько 15 мільйонів євро, іспанський олектив готовий розглянути варіант заплатити шість мільйонів євро за 50% прав на гравця.
Підтримка City Group також додає перевагу команді, і це може сприяти успішному завершенню угоди. Гравець дивиться на гру в Іспанії з інтересом і може стати чудовим доповненням для колективу, особливо в парі зі своїм одноклубником Віктором Циганковим.
Артем Довбик показав свій талант у українській Прем'єр-лізі, відзначившись 24 голами і 6 асистами в минулому сезоні.