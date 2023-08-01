Іспанія

Футболіст змінив нинішній клуб.

Протягом попередніх кількох тижнів Барселона зосереджувалася на відходах гравців, причому офіційні особи клубу розглядали як оренди, так і постійні угоди.

Чинні чемпіони Ла Ліги прагнуть, щоб деякі з менш популярних молодих футболістів отримували регулярний ігровий час під час майбутнього сезону. Пабло Торре приєднався до Жирони на правах оренди, а Хуліан Араухо зробив те саме з Лас-Пальмасом.

Араухо, який офіційно приєднався до Барселони з Гелаксі на початку цього літа, хоча він і перебуває в Каталонії з лютого, не входив у першу команду Хаві Ернандеса на сезон-2023/24, оскільки він дуже хоче підписати нового правого захисника, тому було прийнято рішення шукати опцію.

Барселона буде сподіватися, що Араухо зможе розвиватися в Лас-Пальмасі. Враховуючи, що він буде грати під керівництвом головного тренера Гарсіа Пім'енти, мексиканський юнак повинен мати хороші шанси зробити якісний прогрес.