Іспанія

Керманич Барселони підтвердив відхід виконавця.

Останніми днями помітно пожвавились перемовини поміж нападником каталонської Барселони Усманом Дембеле та французьким Парі Сен-Жермен, дозвіл на які надали самі "блаугранас".

У підсумку, ситуація набрала таки обертів, що 26-річний виконавець уже дав згоду на переїзд до столиці Франції, а головному тренеру каталонців, Хаві, лише залишалось підтвердити його відхід незабаром у своєму останньому інтерв’ю.

"Усман Дембеле сказав нам, що хоче піти і приєднатися до ПСЖ. Ми не можемо нічого цьому заподіяти.

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Мені боляче, тому що ми подбали про нього, щоб зробити його щасливим тут. Але ми не можемо конкурувати з ПСЖ. Дембеле йде", — заявив іспанський фахівець.

У минулому сезоні Усман відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.