Іспанія

Півзахисник залишить Атлетіко.

Іспанський центральний півзахисник Маркос Льоренте має доволі цікаву футболу долю, адже свого часу в 2019 році перейшов із рідного мадридського Реала до складу принципового суперника — Атлетіко.

Утім, минуло чотири роки та відповідно залишилось ще чотири сезони за чинним контрактом 28-річного виконавця з "матрацниками", а він уже готовий залишити межі Іспанії.

Звичайно ж, у найбільш популярному напрямку поточної трансферної кампанії — до Саудівської Аравії, де Аль-Хіляль цілком готовий задовільнити як вимоги Атлетіко, так і забезпечити футболісту безбідне майбутнє.

23 млн євро — стільки отримає мадридський колектив за перехід свого гравця, тоді як умови контракту для Льоренте визначать за підсумками медичного обстеження, яке заплановано на найближчі дні.

У Льоренте була травма м’язів, від якої він усе ще продовжує відновлюватись.

У минулому сезоні Льоренте провів 29 матчів, забивши три м’ячі та віддавши три гольові передачі.