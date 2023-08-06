Українець поповнить склад іспанської команди.
АРТЕМ ДОВБИК, ФОТО СК ДНІПРО-1
06 серпня 2023, 00:12
Артем Довбик продовжить кар'єру у Жироні, повідомляє Diari de Girona.
За інформацією джерела, нападник Дніпра-1 пройшов медичний огляд перед переходом у свій новий клуб. Очікується, що 26-річний футболіст стане найдорожчим гравцем в історії іспанського колективу.
Зазначимо, що контракт Довбика із Дніпром-1 розрахований до літа 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Жирона буде змушена заплатити близько семи мільйонів євро за трохи більше 50% прав на футболіста, які будуть поділені між Дніпром-1 та датським Мідтьюлланном.
Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач. Також він провів два матчі у нинішній кампанії, забивши один м'яч.