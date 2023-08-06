Іспанія

Українець поповнить склад іспанської команди.

Артем Довбик продовжить кар'єру у Жироні, повідомляє Diari de Girona.

За інформацією джерела, нападник Дніпра-1 пройшов медичний огляд перед переходом у свій новий клуб. Очікується, що 26-річний футболіст стане найдорожчим гравцем в історії іспанського колективу.

Зазначимо, що контракт Довбика із Дніпром-1 розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Жирона буде змушена заплатити близько семи мільйонів євро за трохи більше 50% прав на футболіста, які будуть поділені між Дніпром-1 та датським Мідтьюлланном.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач. Також він провів два матчі у нинішній кампанії, забивши один м'яч.