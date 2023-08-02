Україна

Фінансові деталі угоди не розкриваються.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик незабаром може стати партнером по команді українця Віктора Циганкова у Жироні. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, між клубами вже досягнута домовленість про трансфер 26-річного українця. Наразі процес перемовин переходить у фінальну стадію.

При цьому зазначається, що датський Мідтьюлланн отримає 50% від суми трансферу футболіста, але фінансові деталі угоди не розголошуються.

Раніше була інформація, що трансфер форварда збірної України коштуватиме Жироні сім мільйонів євро.

Цього сезону Довбик провів два матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса, в яких забив один гол.