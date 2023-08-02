Фінансові деталі угоди не розкриваються.
Артем Довбик, СК Дніпро-1
02 серпня 2023, 22:36
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик незабаром може стати партнером по команді українця Віктора Циганкова у Жироні. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, між клубами вже досягнута домовленість про трансфер 26-річного українця. Наразі процес перемовин переходить у фінальну стадію.
При цьому зазначається, що датський Мідтьюлланн отримає 50% від суми трансферу футболіста, але фінансові деталі угоди не розголошуються.
Раніше була інформація, що трансфер форварда збірної України коштуватиме Жироні сім мільйонів євро.
Цього сезону Довбик провів два матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса, в яких забив один гол.