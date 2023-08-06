Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував свої плани на майбутнє.

Перед початком нового сезону воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував наслідки відходу французького нападника Каріма Бензема з клубу під час літнього трансферного вікна, а також розповів про свої плани щодо подальших виступів у складі "бланкос".

"Відхід Бензема? У нас є Вінісіус, Родріго та тепер Хоселу, який виявився для нас дуже хорошим нападником, типажу якого в нас до цього не було.

Я думаю, що вся команда повинна заповнити прогалину, яку викликав віході Бензема, і, можливо, іншим гравцям доведеться набрати більших обертів, аніж планувалось. Як Вальверде минулого сезону, коли той забив 12, 13 або 14 голів. Тепер, можливо, він має забити всі 20.

Можливо також, що й Вінісіус та Родріго також повинні будуть забивати більше голів. Хоча за великим рахунком не обов’язково вигравати кожну гру 3:0 або 4:0.

Цього сезону ми хочемо трохи компенсувати невдачі зразка минулого року. Я не думаю, що ми провели поганий сезон, бо вже на початку ми виграли Суперкубок Європи і добре стартували в Ла Лізі, але після чемпіонату світу ми не змогли підтримати необхідний темп. Не змогли зберегти свій рівень.

Ми програли Суперкубок Іспанії проти Барселони, і не найкращим чином потім виглядали в багатьох іграх чемпіонату.

Ліга завжди задає тон упродовж сезону. Ліга чемпіонів може вам допомогти набути впевненості, але цей турнір геть інший за своєю психологією.

У мене контракт із Реалом ще на три роки. Як для футболу, то це дуже багато. Думаю, що всі знають, що я щасливий в Реалі і хочу завершити кар'єру тут.

Але ми будемо йти крок за кроком.

Я намагаюсь піклуватись про себе, і якщо Модрич може грати на високому рівні в 38 років, то, я сподіваюся, що й я зможу це робити", — заявив бельгійський виконавець.

Мадридський Реал розпочне сезон Ла Ліги гостьовим матчем проти баскського Атлетіка.