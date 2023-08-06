Іспанія

Керманич Манчестер Сіті знову підняв наболілу тему.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в своєму останньому інтерв’ю вчергове був змушений підняти наболіле питання прогресивного зростання кількості матчів із кожним наступним сезоном.

"Я думаю, що новий сезон починається вже з передсезонної підготовки. Ви завершуєте важкий рік, відновлюєтесь два тижня, а потім починаєте готуватись до нової кампанії. Таким чином відпочинку майже немає.

У нас найбільше за минулий рік зіграв Родрі — 68 матчів, але з кожним наступним сезоном ситуація стає тільки гіршою. Кількість матчів збільшується, рівень напруги відповідно зростає, а разом із ним підвищується й ризик отримання травм гравцями.

Чи ставатиме з часом краще? Ні, немає жодних передумов до цього. Буде тільки гірше й гріше. До чого це може в підсумку призвести? Не маю жодної гадки.

Проблема тут, у голові. Футболісти вже виснажені, а ми ще не почали грати офіційні матчі. Подивіться на те, скільки гравців отримало травми під час підготовки. І все це відбувається також і через погані умови: зайва вогкість повітря, спека, поля не дуже високої якості — особливо в США.

Звісно, що воно є, як є. Треба адаптуватись, якось підлаштовуватись, але це просто ненормально.

На чемпіонаті світу ще й спробували збільшити кількість ігрового часу, аби гравці менше затягували його плин. Маячня. Із моєї точки зору, цю проблему не можна вирішити, додавши ще 10 чи всі 20 хвилин. Футболісти від цього гратимуть ще повільніше, а на додачу кожна хвилина їхнього перебування на полі приносить ще більше втоми. Це вже занадто", — заявив іспанський фахівець.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе проти лондонського Арсенала на Вемблі, змагаючись за Суперкубок Англії 6 серпня, о 18:00.