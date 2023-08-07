Іспанія

20-річний футболіст зацікавив каталонський клуб.

Барселона виявляє інтерес до Арнау Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб серйозно розглядає підписання правого захисника Жирони.

Крім того, Барселона також розглядає варіант із Жоау Канселу, Тома Меньє та інших.

Зазначимо, що Арнау Мартінес є одноклубником українців Віктора Циганкова та Артема Довбика.

У сезоні-2022/23 Арнау забив 3 голи і віддав 4 асисти в 33 матчах Ла Ліги.