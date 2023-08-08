Альваро Мората продовжить контракт із Атлетіко, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони домовилися про продовження співпраці до літа 2027 року.

Нападник ухвалив рішення залишитися в Атлетіко після розмови з керівництвом клубу та головним тренером Дієго Сімеоне.

Зазначимо, що до 30-річного нападника виявляли інтерес Ювентус, Рома, Мілан та Інтер.

Минулого сезону Ла Ліги нападник провів 36 матчів і забив 13 голів.