Іспанія

30-річний футболіст продовжуватиме виступати за мадридську команду.

Альваро Мората продовжить контракт із Атлетіко, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони домовилися про продовження співпраці до літа 2027 року.

Нападник ухвалив рішення залишитися в Атлетіко після розмови з керівництвом клубу та головним тренером Дієго Сімеоне.

Зазначимо, що до 30-річного нападника виявляли інтерес Ювентус, Рома, Мілан та Інтер.

Минулого сезону Ла Ліги нападник провів 36 матчів і забив 13 голів.