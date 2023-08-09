Іспанія

Відповідна умова передбачена контрактом.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган у складі англійського Манчестер Сіті виграв майже всі можливі трофеї, окрім Суперкубка УЄФА, тому цього літа вирішив не продовжувати контракт із клубом та перейшов у якості вільного агента до каталонської Барселони.

Тоді, посеред липня, 32-річний виконавець називав своє рішення "справдженням мрії", проте доволі швидко ця історія може завершитись, за великим рахунком так і не розпочавшись.

Річ у тім, що в контракті Гюндогана з "блаугранас" чітко визначена умови, у разі настання якої гравець може залишити колектив без будь-який зобов’язань.

Це стане можливим у разі, якщо Барселоні так і не вдасться через фінансові обмеження зареєструвати новачка для участі в Ла Лізі до моменту проведення матчу першого туру проти Хетафе, який має відбутись уже прийдешніми вихідними.

Ба більше — навіть після потенційного настання цієї прикрої для обох сторін події Гюндоган ще рік буде отримувати заробітну платню, передбачену угодою, у повному обсязі, навіть не перебуваючи в клубі.

У той самий час Ілкай відзначив свої дебютні виступи в складі нової команди пошкодженням під час гри проти мадридського Реала в рамках американського турне.

За минулий сезон німець відіграв 51 матч, забивши 11 м’ячів та віддавши сім гольових передач.