Іспанія

Німецький хавбек висловився про перехід до каталонського клубу на правах вільного агента.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід до Барселони на правах вільного агента.

"Я дуже радий перейти до Барселони. Хочу провести продуктивний сезон та дуже чекаю на дебютний матч.

Бути гравцем Барселони – це мрія, яка стала дійсністю. Пам'ятаю, коли був маленьким, дивився матчі Барселони з Райкардом та Гвардіолою. Я фанат цієї команди. Завжди уважно стежив за успіхами "синьо-гранатових". Пишаюся тим, що буду частиною такого клубу.

Сподіваюся, ми гратимемо у гарний футбол. Наша команда має величезний потенціал. Мій досвід може допомогти молодим футболістам вийти на новий рівень. Ось навіщо я тут і заради чого старанно працюватиму день у день", – наводить слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Раніше підписання Гюндогана прокоментував президент "блаугранас" Жоан Лапорта.