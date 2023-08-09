Іспанія

"Важелі" продовжують рятувати клуб від ще більшої скрути.

Фінансові негаразди та каталонська Барселона останніми роками неухильно йдуть один обабіч одного, тоді як керівництво клубу на чолі з Жоаном Лапортою намагається подолати скрутне становище.

Свої управлінські кроки в цьому процесі очільники "блаугранас" вже за звичкою нарікають "важелями", один із яких було активовано напередодні.

Продаж двох компаній Orpheus Media і Socios.com інвесторам із Mountain Nazca має принести Барсі 180 млн євро.

У той самий час повідомляється, що клуб отримає 30 млн євро з цих коштів ще до закриття поточного літнього трансферного вікна.

Orpheus Media та Socios.com належали до консорціуму Barça Studios та складали відповідно разом 49% від усього пакету акцій медійної служби каталонського гранду.