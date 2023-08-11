Іспанія

Український воротар може вийти у старті в первому турі чемпіонату Іспанії.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушить у гості до Атлетіка з Більбао.

Як повідомляє пресслужба "вершкових", тренерський штаб Карло Анчелотті визначився зі списком футболістів, які можуть зіграти у цьому матчі.

Так, у заявку Реала потрапив український голкіпер Андрій Лунін, тоді як "перший номер" команди Тібо Куртуа відсутній через травму.

Матч Атлетік — Реал Мадрид відбудеться 12 серпня о 23:00 за київським часом.