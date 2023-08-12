Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував відхід Усмана Дембеле до ПСЖ.

"Він був хорошим хлопцем, він допомагав нам, ми його любили та цінували.

Було велике розчарування, що він вирішив піти. Це було розчаровуючи, але він вибрав інший проект. Бажаю йому удачі", — наводить слова Хаві Marca.

Зазначимо, що французький вінгер перейшов до ПСЖ за 50,4 мільйонів євро.

За минулий сезон Дембеле відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.