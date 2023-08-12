Вінгер Барселони повернувся в Лігу 1.
Усман Дембеле, фото ПСЖ
12 серпня 2023, 11:41
Парі Сен-Жермен продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт чемпіона Франції, новачком команди став вінгер Усман Дембеле, що до цього виступав за Барселону.
Сторони підписали контракт строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте в ЗМІ писали про 50 мільйонів євро.
За минулий сезон Дембеле відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.
Зазначимо, що 26-річний француз раніше виступав в Лізі 1 у складі Ренна. У 29 матчах він забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в зворотному напрямку, в Барселону, може відправитись Неймар, проте ПСЖ хоче отримати за перехід компенсацію.