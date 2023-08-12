Іспанія

20-річний футболіст уже відзначився результативною дією за свою нову команду.

Півзахисник Джуд Беллінгем забив гол у дебютному матчі за Реал.

Англієць вийшов у стартовому складі на матч проти Атлетіка в першому турі чемпіонату Іспанії. На 37-й хвилині гри він забив, зробивши рахунок 2:0 на користь Реала. Це перший офіційний матч Беллінгема у складі Реалу.

Нагадаємо, що мадридський клуб заплатив за Джуда Боруссії Дортмунд близько 103 мільйонів євро, а також ще 31 млн німецький клуб може отримати як бонуси.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Атлетік – Реал.