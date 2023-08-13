Іспанія

Українець не пропустив у свої ворота, хоч всього було завдано одного удару в площину воріт.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Атлетіка.

У стартовому складі гостей вийшов Андрій Лунін. Нагадаємо, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа зазнав серйозної травми.

По суті, Реал вирішив результат зустрічі ще у першому таймі голами Родріго та Беллінгема.

2:0 — виїзна перемога Реала, а Андрій Лунін зберіг ворота сухими на тлі серйозних чуток про те, що ось-ось до мадридського клубу перейде Кепа Аррісабалага з Челсі на правах річної оренди.

Атлетік — Реал 0:2

Голи: Родріго, 28, Беллінгем, 36.

Атлетік: Сімон – де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе (де Альбеніс, 71) – де Галларета, Весга (Еррера, 64) – Ніко Вільямс (Беренгер, 46), Муньяїн (Гурусета, 46), Унаї Гомес (Сансет, 46) — Іньякі Вільямс.

Реал: Лунін – Карвахаль, Мілітао (Рюдігер, 50), Алаба, Фран Гарсія – Вальверде, Чуамені, Камавінга (Кроос, 71) – Беллінгем – Родріго (Хоселу, 80), Вінісіус Жуніор (Модрич, 80).

Попередження: Муньяїн, Вівіан, Іньякі Вільямс — Алаба.