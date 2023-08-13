Іспанія

Мадридський клуб робитиме ставку на гравців, що вже є у команді.

Реал не купуватиме заміни травмованому захиснику Едеру Мілітао, який порвав хрестоподібні зв'язки.

Як повідомляє COPE, не планує шукати заміну Мілітао на трансферному ринку.

У розпорядженні Карло Анчелотті залишилося три номінальні центральні захисники: Давід Алаба, Антоніо Рюдігер і Начо.

Якщо хтось із них буде недоступним для гри, італійський фахівець планує або брати гравців із резервної команди, або використовувати у центрі захисту футболістів з інших позицій.

Нагадаємо, що також серйозну травму отримав Тібо Куртуа, який може пропустити майже весь сезон через пошкодження.