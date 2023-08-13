Мадридський клуб робитиме ставку на гравців, що вже є у команді.
ЕДЕР МІЛІТАО, ФК РЕАЛ МАДРИД
13 серпня 2023, 19:25
Реал не купуватиме заміни травмованому захиснику Едеру Мілітао, який порвав хрестоподібні зв'язки.
Як повідомляє COPE, не планує шукати заміну Мілітао на трансферному ринку.
У розпорядженні Карло Анчелотті залишилося три номінальні центральні захисники: Давід Алаба, Антоніо Рюдігер і Начо.
Якщо хтось із них буде недоступним для гри, італійський фахівець планує або брати гравців із резервної команди, або використовувати у центрі захисту футболістів з інших позицій.
Нагадаємо, що також серйозну травму отримав Тібо Куртуа, який може пропустити майже весь сезон через пошкодження.