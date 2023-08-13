"Жовтій субмарині" не вдалося набрати бодай один пункт на старті сезону Ла Ліги.
Вільярреал - Бетіс, getty images
13 серпня 2023, 22:32
У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав на своєму полі Реал Бетіс.
Гості повели в рахунку вже на 20-й хвилині завдяки голу Айосе Переса, проте надовго втримати переможний для себе результат їм не вдалося.
На 61-й хвилині Вільярреал зрівняв рахунок, а героєм епізоду став захисник Хорхе Куенка.
Здавалося, що матч завершиться внічию, проте на шостій компенсованій хвилині до другого тайму Вілліан Жозе записав на свій рахунок гол, тому у підсумку фінальний свисток зафіксував гостьову перемогу Бетіса з рахунком 1:2.
Вільрреал — Бетіс 1:2
Голи: Куенка, 11 — Айосе Перес, 20, Вілліан Жозе, 90+6