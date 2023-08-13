Іспанія

"Жовтій субмарині" не вдалося набрати бодай один пункт на старті сезону Ла Ліги.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав на своєму полі Реал Бетіс.

Гості повели в рахунку вже на 20-й хвилині завдяки голу Айосе Переса, проте надовго втримати переможний для себе результат їм не вдалося.

На 61-й хвилині Вільярреал зрівняв рахунок, а героєм епізоду став захисник Хорхе Куенка.

Здавалося, що матч завершиться внічию, проте на шостій компенсованій хвилині до другого тайму Вілліан Жозе записав на свій рахунок гол, тому у підсумку фінальний свисток зафіксував гостьову перемогу Бетіса з рахунком 1:2.

Вільрреал — Бетіс 1:2

Голи: Куенка, 11 — Айосе Перес, 20, Вілліан Жозе, 90+6