Мадридці в непростому матчі обіграли супротивника.
Атлетіко - Гранада, getty images
15 серпня 2023, 00:41
Атлетіко в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Гранаду.
Команда Дієго Сімеоне змогла відкрити рахунок наприкінці першого тайму завдяки точному удару Альваро Морати.
В другій половині гри гості встановили паритет, проте Депай доволі швидко знов вивів "матрацників" вперед і, як виявилось, встановив підсумковий рахунок.
Атлетіко - Гранада 3:1
Голи: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 — Саму, 62
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич, Ермосо — Льоренте, Коке (Барріос, 7), Де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Сьоюнджю, 59), Карраско — Мората (Депай, 58), Грізманн (Сауль, 77)
Гранада: Феррейра — Кальєхон (Пуертас, 74), Вальєхо, Рубіо, Мікель, Нева (Петрович, 82) — Руїс, Гумбау, Мелендо (Вільяр, 58) — Саму (Сарагоса, 81), Узуні