Іспанія

Голкіпер дав свій перший коментар як гравець мадридської команди.

Новачок Реала Кепа Аррісабалага заявив, що хоче залишитися на Сантьяго Бернабеу і після завершення річної оренди з Челсі.

"Це дуже щасливий і особливий день для мене і всієї моєї родини. Я гордий стати частиною Реала. Хочу насолодитися цим днем і розділити його з найближчими людьми.

Хочу залишитися тут після завершення оренди. Я сподіваюся на це. Сьогодні мій перший день у клубі. Попереду є час, побачимо. Сподіваюся, своєю грою я зможу цього досягти.

Рішення про перехід було дуже простим. У мене були пропозиції від інших великих клубів, але коли мені розповіли про цей варіант... Все сталося дуже швидко.

Реал – король Ліги чемпіонів. У трьох минулих розіграшах Ліги чемпіонів ми грали один з одним. Думаю, ми всі можемо погодитись із цією фразою", — наводить слова Кепи Marca.

У минулому сезоні іспанець відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".