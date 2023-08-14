Іспанець покликаний замінити Тібо Куртуа.
КЕПА, GETTY IMAGES
14 серпня 2023, 12:05
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив про перехід голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.
"Вершкові" орендували воротаря. Термін дії орендної угоди спливає 30 червня 2024 року.
У вівторок, 15 серпня, відбудеться церемонія представлення Кепи як нового гравця Реала.
Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.
Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетіка Більбао.