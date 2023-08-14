Іспанія

Іспанець покликаний замінити Тібо Куртуа.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив про перехід голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.

"Вершкові" орендували воротаря. Термін дії орендної угоди спливає 30 червня 2024 року.

У вівторок, 15 серпня, відбудеться церемонія представлення Кепи як нового гравця Реала.

Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.

Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетіка Більбао.