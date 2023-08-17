Іспанія

Вихованець клубу важко повертається після травми.

Іспанський нападник Ансу Фаті восени 2020 року стартував на надзвичайно високому рівні в складі "дорослої" команди каталонської Барселони та провів у підсумку видовищний сезон.

Однак на тлі численних появ на полі в подальшому юнак отримав травму підколінного сухожилля, яка вивела його з гри на чималий термін.

Як показав час, Фаті належить до категорії футболістів, яким надзвичайно важко повертатись до повноцінної роботи на тлі важких пошкоджень, тож у підсумку під керівництвом Хаві минулого сезону він відіграв 51 матч (10 голів + 4 гольові передачі) у якості гравця ротації.

А вже цього літа, як повідомляє місцева преса, 20-річний виконавець на тлі тривалих роздумів щодо свого майбутнього вирішив залишити розташування "синьо-гранатових".

На цьому тлі варто нагадати, що Фаті належить до категорії гравців, клаусула яких складає 1 млрд євро.

Запити Барселони цього літа вже відлякали від нього французький Парі Сен-Жермен.