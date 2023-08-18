Іспанія

Футболіст незадоволений своїми виступами у Каталонії.

Барселоні не вдалося перемогти Хетафе — 0:0. Було занепокоєння щодо їх здатності створювати моменти проти міцного захисту, але не менш тривожним для деяких вболівальників була відсутність небезпеки, створена Робертом Левандовські.

Польський нападник виконав два удари, обидва в площину, 31 дотик і 14 із 19 передач. Він також 10 разів втрачав м’яч і в цілому виглядав розчарованим протягом усієї гри.

Певною мірою це природно, але Sport каже, що це симптом ширшої тенденції. Вони кажуть, що він уже "на межі" свого терпіння, що сприяє його розчаруванню. Як і в минулому сезоні, його часто просять грати не лише на м'ячі, що не сильно подобається форварду.

Це, звісно, ​​стало наслідком невтішного завершення минулого сезону, коли Левандовські не зміг забивати так часто, як хотілося б, і каталонська щоденна газета припускає, що Ферран Торрес із часом може бути хорошою альтернативою для поляка.