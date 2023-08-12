Іспанія

Аварійний пункт у контракті гравця так і не був затребуваним.

Німецький півзахисник Ілкай Гюндоган цього літнього трансферного вікна змінив атмосферу роздягальні володарів треблу, англійського Манчестер Сіті, на каталонську Барселону в якості вільного агента.

Не дивлячись на те, що зірковий 32-річний виконавець дістався іспанському клубу без жодної необхідності сплачувати компенсацію, "блаугранас" усе одно через власні фінансові негаразди мали проблему з його реєстрацією на новий сезон Ла Ліги.

Дійшло до того, що всі дізнались про окремий пункт у контракті німця, який передбачав розірвання угоди з подальшою виплатою заробітної платні за прийдешній рік на його користь, якщо клубу так і не вдасться вчасно подати необхідні документи до початку матчу першого туру проти Хетафе.

Однак Барса вже ж таки дотримала свого слова, і на офіційному сайті Ла Ліги таки з’явився відповідний запис, що підтверджує можливість для Гюндогана взяти участь, зокрема, у прийдешній грі.

Це стало можливим завдяки продажу Усмана Дембеле до французького Парі Сен-Жермен, а також від’їзду Франка Кессьє до Саудівської Аравії.