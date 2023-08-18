Мальорка - Вільярреал - Getty Images
18 серпня 2023, 22:33
Вільярреал мінімально здолав Мальорку. Єдиним точним ударом відмітився Жерар Морено, який грамотно зіграв з близької відстані у штрафному майданчику суперника.
"Підводники" здобули першу перемогу цього сезону. "Острів'яни" знаходяться лише внизу таблиці.
Мальорка — Вільярреал — 0:1
Гол: Морено, 62
Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Райльо (Гонсалес, 45), Копете, Хауме — Родрігес (Ларін, 64), Маскарель (Ллабрес, 72), Морланес (Коста, 46) — Мурікі, Ндіає (Дардер, 46)
Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Габбія (Альбіоль, 67), Куенка, Педраса — Терратс (Капу, 67), Парехо, Баена (Комесанья, 77) — Морено (Суарес, 76), Серлот, Бреретон (Ахомах, 77)
Попередження: Маскарель, Вальєнт — Бреретон, Терратс, Баена, Комесанья