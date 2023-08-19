Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Лас-Пальмас, getty images
19 серпня 2023, 00:35
Валенсія в рамках поєдинку другого туру Ла Ліги приймала на свому полі Лас-Пальмас та здобула мінімальну перемогу.
Долю зустрічі вирішив результативний удар Пепелу з одинадцятиметрової позначки в другій половині грі. Завдяки цьому результату левантійці очолили турнірну таблицю.
Валенсія — Лас-Пальмас 1:0
Гол: Пепелу, 74 (пенальті)
Валенсія: Мамардашвілі — Коррейя, Пауліста, Озкачар, Гая — Перес (Фулькьє, 82), Діакабі (Васкес, 70), Пепелу, Лопес (Госальбес, 70) — Дуро (Гонсалес, 82), Алмейда Гуерра, 56)
Лас-Пальмас: Вальєс — Лемос (Араухо, 46), Суарес, Мармоль (Б. Рамірес, 82), Сінкгравен (Кардона, 23) — Муньйос, Кіріан (Карлона, 82), Лойодіс, Вієра — Рамірес, Ель Хаддаді (С. Пехіньйо, 64)