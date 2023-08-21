Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Getty Images
21 серпня 2023, 00:41
У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Бетіса.
Колектив Дієго Сімеоне не зумів відзначитись у воротах гостей, а тому матч закінчився нульовою нічиєю – 0:0.
Бетіс — Атлетіко 0:0
Бетіс: Сілва – Сабалі, Песселья, Луїс Феліпе, Абнер – Гвідо Родрігес, Рока – Руїбаль (Родрі, 72), Іско (Крус, 82), Айосе Перес (Гуардадо, 84) – Борха Іглесіас (Вілліан Жозе, 62)/
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Савич, Вітсель, Ермосо, Карраско (Самуел Ліно, 65) — Льоренте (Барріос, 46), де Пауль (Рікельме, 80), Лемар (Мората, 64) — Грізманн, Депай (Сауль, 64).
Попередження: Руїбаль, 38, Іско, 51 — Савич, 43.