Іспанія

Аргентинський хавбек може вирушити до Саудівської Аравії.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль цього літа може вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 29-річний аргентинець став головною ціллю Аль-Ахлі після того, як саудівському клубу не вдалося підписати Пйотра Зелінські з Наполі.

За інформацією джерела, переговори з Атлетіко Мадрид просуваються дуже непросто, проте Аль-Ахлі намагається укласти угоду.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.