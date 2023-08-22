Іспанія

29-річний футболіст вирішив залишитись у нинішній команді.

Родріго Де Поль вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За його інформацією, 29-річний півзахисник переговорив з Дієго Сімеоне та Ліонелем Скалоні. Після цього він відкинув пропозицію Аль-Ахлі.

Проте, не виключається, що Аль-Ахлі знову спробує придбати Де Пауля.

Зазначимо, що клуб із Саудівської Аравії пропонував де Паулю приблизно 15 мільйонів євро за сезон.