29-річний футболіст вирішив залишитись у нинішній команді.
РОДРІГО ДЕ ПАУЛЬ, GETTY IMAGES
22 серпня 2023, 11:39
Родріго Де Поль вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За його інформацією, 29-річний півзахисник переговорив з Дієго Сімеоне та Ліонелем Скалоні. Після цього він відкинув пропозицію Аль-Ахлі.
Проте, не виключається, що Аль-Ахлі знову спробує придбати Де Пауля.
Зазначимо, що клуб із Саудівської Аравії пропонував де Паулю приблизно 15 мільйонів євро за сезон.