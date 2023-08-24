Іспанія

Мбаппе залишається в Парижі.

Мадридський Реал провів поточну літню трансферну кампанію в звичному для себе поміркованому темпі, підсилюючи виключно ті позиції, які потребували цього.

У підсумку, клуб підписав центрального півзахисника Джуда Беллінгема, атакувального півзахисника Арду Гюлера, лівого захисника Франа Гарсію, а також узяв у оренду нападника Хоселу та воротаря Кепу Аррісабалагу.

Загальна сума витрат для "бланкос" склала 129,5 млн євро.

Очікувалось, що "королівський" клуб не відмовить собі в задоволені потреби компенсації відходу французького нападника Каріма Бензема до аравійського Аль-Іттіхаду, і все ж таки придбає форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.

Однак усі ці очікування вщент розбив головний тренер Реала Карло Анчелотті лише одним своїм коротким коментарем.

"Трансферне вікно для Реала зачинено. 100%. Жодних нових підписань не буде. Усе, кінець, команда укомплектована", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Мбаппе наразі стрімко наближається до нового контракту з ПСЖ.