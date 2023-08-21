Франція

Форвард може залишитися у Лізі 1.

Після потеплішання відносин між Кіліаном Мбаппе та Парі Сен-Жермен знов є сенс говорити про можливе подовження контракту.

Як повідомляє авторитетне видання Times, сторони близькі до підписання нової угоди.

Зазначимо, що поточний контракт діє до наступного літа. Нова ж угода буде розрахована до літа 2025 року та включати клаусулу.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ вірить, що може підписати новий контракт із Мбаппе після 2024 року.