Іспанія

Півзахисник може вперше в кар’єрі залишити межі Іспанії.

Іспанський атакувальний півзахисник Родріго Санчес Родрігес, або просто — Родрі, у своїй професійній кар’єрі встиг змінити чимало клубів у межах рідної країни ще до того моменту, як дебютував у "дорослому" футболі за севільський Бетіс.

За плечами 23-річного виконавця є набуті знання в академіях Еспаньйола, мадридського Атлетіко, каталонської Барселони та Депортіво й лише після цього він опинився в розташуванні "зелено-білих" у 2016 році.

Дебют на рівні Ла Ліги для Родрі відбувся в 2021 році, і з тих пір на його рахунку вже 68 матчів у чемпіонаті, три голи та шість гольових передач.

Прогрес футболіста, який може закрити весь вектор атаки, є очевидним, що також бачать і інші клуби-претенденти на його трансфер.

Зокрема, італійський Наполі, який останнім часом дуже занепокоєний ситуацією довкола можливого відходу Ірвінга Лосано, тож перебуває в пошуках можливої заміни для свого виконавця.

Іспанський колектив вимагає від потенційних покупців 15-20 млн євро.