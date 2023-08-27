Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Іспанії-2023/24, який пройде 27 серпня та розпочнеться о 18:30.

Вільярреал в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Кадіс.

Вільярреал — Барселона

Неділя, 27 серпня, 18:30. Естадіо де ла Сераміка, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Алехандро Ернандес.

Вільярреал спробує відібрати очки в Барселони. Колектив Кіке Сетьєна сподівається поборотися за найвищі нагороди цього сезону. Поки що справи йдуть не надто добре. Поразка від одного з конкурентів Бетіса за місця у єврокубках, мінімальна перемога над Мальоркою. Тепер потрібно демонструвати стабільні результати.

Барселона ж після нульової нічиєї з Хетафе виграла в Кадіса, проте відстає від Реала, тому необхідно тримати маленьку відстань до суперника. В даний момент Хаві лише намагається знайти оптимальний баланс в грі своєї команди.

Головне питання в діючого чемпіона країни полягає в заміні для Рафіньї на правому фланзі нападу. Можливо, тренерський штаб довіриться молодому таланту з академії Ламіну Ямалю, проте не виключений інший варіант. Загалом в центрі поля є кому грати за тимчасової відсутності одного з лідерів Педрі, в обороні схожа ситуація.

Опонент вимушений перебудовуватися після продажу кількох важливих гравців, тому не виключені деякі тактичні експерименти. Не забуваємо, що для Кіке Сетьєна це дуже принциповий матч. Тому його клуб точно буде боротися. Питання, чи вдасться реалізувати дані сподівання на футбольному полі. Вдома Вільярреал не може обіграти Барселону багато років.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Коклен, А. Морено — Араухо, Педрі, Рафінья

Під питанням: .. — І. Мартінес

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