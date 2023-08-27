Іспанія

Жирона з Циганковим та Довбиком в напруженому протистоянні втримала перемогу над Севільєю

Артем Довбик із виходу на заміну міг поставити крапку в протистоянні, але натомість створив курйоз усього третього туру Ла Ліги.

Севілья — Жирона, Getty Images

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Севілья — Жирона 1:2

Голи: Гудель, 45+2 — Еррера, 16, А. Гарсія, 56



Севілья: Дмитрович — Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+7) — Торрес (Ламела, 71), Соу, Ракітич — Сусо, Ен-Несірі, Окампос (Мір, 75).



Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Хуанпе, 46) — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо (Торре, 90+7) — Стуані (Довбик, 63).



Попередження: Окампос, Салас — Арнау