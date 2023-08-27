Іспанія
27 серпня 2023, 00:36
Жирона з Циганковим та Довбиком в напруженому протистоянні втримала перемогу над Севільєю
Артем Довбик із виходу на заміну міг поставити крапку в протистоянні, але натомість створив курйоз усього третього туру Ла Ліги.
Севілья — Жирона, Getty Images
27 серпня 2023, 00:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Севілья — Жирона 1:2
Голи: Гудель, 45+2 — Еррера, 16, А. Гарсія, 56
Севілья: Дмитрович — Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+7) — Торрес (Ламела, 71), Соу, Ракітич — Сусо, Ен-Несірі, Окампос (Мір, 75).
Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Хуанпе, 46) — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо (Торре, 90+7) — Стуані (Довбик, 63).
Попередження: Окампос, Салас — Арнау