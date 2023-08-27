Іспанія

Команди на двох забили сім голів.

В рамках третього туру іспанської Ліги 1 Барселона вирушила на виїзд до Вільярреала.

Каталонський клуб чудово розпочав поєдинок: на 12-й хвилині гри забив Гаві, а через три хвилини – де Йонг.

Однак Вільярреал незабаром відігрався (ще у першому таймі), а на початку другого вийшов уперед.

Проте Барселона не опустила руки, і на 68-й хвилині Торрес зрівняв рахунок у матчі. Вже за три хвилини Левандовські вивів свою команду вперед і рахунок так і залишився 4:3 на користь колективу Хаві.

Вільярреал — Барселона 3:4

Голи: Фойт, 26, Серлот, 40, Баена, 50 — Гаві, 12, де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовські, 71.

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Габб'я, Куенка, Педраса — Терратс (Ахомач, 70), Капу (Деніс Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Баена (Моралес, 77) — Жерар Морено (Комесанья, 70), Серлот.

Барселона: тер Cтеген — Роберто, Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Алонсо — Гюндоган (Фермін Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг — Ямаль (Фаті, 76), Левандовський, Гаві.

Попередження: Фойт, 45+5, Терратс, 57, Габб’я, 80 — Ямаль, 44, Левандовські, 45+5, Ерік Гарсія, 82