У той же час інтерес до француза проявляє Ліон.
КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ, GETTY IMAGES
29 серпня 2023, 15:39
Барселона готова відпустити Клемана Ленгле безкоштовно, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував захиснику розірвати контракт, але футболіст відповів відмовою.
Він має намір заробити крупну суму цього сезону – від 12 до 16 мільйонів євро за рахунок відстрочених платежів від каталонців.
Барселона ж хоче розвантажити свою зарплатну відомість, тому була готова відпустити Ленгле безкоштовно, розірвавши з ним контракт. Зазначимо, що інтерес до 28-річного захисника виявив Ліон.
Нагадаємо, що Ленгле виступає за Барселону з 2018 року.