Барселона готова відпустити Клемана Ленгле безкоштовно, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував захиснику розірвати контракт, але футболіст відповів відмовою.

Він має намір заробити крупну суму цього сезону – від 12 до 16 мільйонів євро за рахунок відстрочених платежів від каталонців.

Барселона ж хоче розвантажити свою зарплатну відомість, тому була готова відпустити Ленгле безкоштовно, розірвавши з ним контракт. Зазначимо, що інтерес до 28-річного захисника виявив Ліон.

Нагадаємо, що Ленгле виступає за Барселону з 2018 року.