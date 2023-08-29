Іспанія

У той же час інтерес до француза проявляє Ліон.

Барселона готова відпустити Клемана Ленгле безкоштовно, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував захиснику розірвати контракт, але футболіст відповів відмовою.

Він має намір заробити крупну суму цього сезону – від 12 до 16 мільйонів євро за рахунок відстрочених платежів від каталонців.

Барселона ж хоче розвантажити свою зарплатну відомість, тому була готова відпустити Ленгле безкоштовно, розірвавши з ним контракт. Зазначимо, що інтерес до 28-річного захисника виявив Ліон.

Нагадаємо, що Ленгле виступає за Барселону з 2018 року.