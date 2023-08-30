Іспанія

Гідне підсилення для проблемного колективу.

Іспанська Валенсія переживає черговий сезон невпевненості у власному майбутньому, проте клуб усе одно намагається якнайдовше затриматись у Ла Лізі, незважаючи на фінансові негаразди.

Але навіть за таких умов "кажани" все одно намагаються жити активним життям на трансферному ринку та здійснювати нові підписання.

Після трансферів Дженка Озкачара та Пепелу з Ліона та Леванте за 5 млн євро кожен відповідно та підписання Серхі Каноса з Брентфорда за 250 тис. євро, Валенсія зробила наступний крок — орендувала атакувального півзахисника Реала Вальядолід Селіма Амалла.

26-річний марокканець відзначився минулого сезону виходом до півфіналу чемпіону світу-2022 в Катарі разом із своєю національною командою, тож виступати в другому за силою іспанському дивізіоні вже було не за статусом.

"Кажани" сплатили 150 тис. євро за річну оренду й після її завершення матимуть опцію викупу футболіста за 7,5 млн євро.

За минуле півріччя Амалла провів сім матчів у Ла Лізі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.