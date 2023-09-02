Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 02 вересня та розпочнеться о 17:30.

Реал в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє вдома проти Хетафе.

РЕАЛ — ХЕТАФЕ

СУБОТА, 02 ВЕРЕСНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — МАРІО ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ MEGOGO



Мале мадридське дербі завжди є однією з найбільш очікуваних подій у Іспанії, і цього разу не буде винятку, коли Реал Мадрид зіграє в себе вдома проти Хетафе.

Цей матч обіцяє бути напруженим і захоплюючим, адже обидві команди мають свої амбіції та мотивацію на нинішній сезон.

Реал Мадрид — це команда з величезним футбольним спадковим фондом і гордість міста. З Карло Анчелотті на тренерському містку і новими придбаннями, такими як Джуд Беллінгем, який забиває наразі в кожному матчі, Реал готовий взяти реванш за минулий сезон і знову заявити про себе у змаганнях за титул чемпіона.

З іншого боку, Хетафе завжди був відомий своєю бойовістю і вмінням здивовувати навіть сильних суперників. Вони можуть зробити життя важкою для Реала.

Колектив з Сантьяго Барнабеу непогано стартував у Прімері, здобувши перемоги в усіх поєдинках. Непоступлива команда Хосе Бордаласа зіграла внічию із Барселоною, а поза тим здобула перемогу. Перед початком туру вона йде в середині таблиці, якби не поразка від Жирони, могла би бути вище.

Втім, якщо враховувати повернення важливого тренера клубу, є шанс на прогрес у цьому сезоні. Реал також сподіватиметься знайти баланс у атаці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: Гюлер, Вінісіус, Куртуа, Мілітао — Мілья, Унал

Під питанням: Менді, Себальйос — Аррамбарі, Кармона

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